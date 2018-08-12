На Украине задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Украинские военные задержали гражданина России, который снимал позиции ВСУ в Донбассе на свой мобильный телефон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил Украины.

«Вчера, 11 августа, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России», — говорится в сообщении.

Реклама

Сам задержанный мужчина, проживающий в Сургуте, заявил, что приехал на Украину с целью путешествовать.

Сейчас сделанные задержанным фотографии изучают эксперты.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о массовых увольнениях служащих.