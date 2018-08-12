Журналист связал вспышки АЧС в Прибалтике с биологическим оружием США

Журналист Sputnik Latvia Александр Хроленко в своей колонке заявил, что вспышки Африканской чумы свиней (АЧС) в Прибалтике связаны с испытаниями биологического оружия США.

По данным журналиста, в июне АЧС была диагностирована у 165 животных в Латвии, а в настоящий момент на территории Литвы зафиксирована 41 вспышка заболевания.

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Хроленко отмечает, что вспышки АЧС были зафиксированы почти одновременно в Грузии, на Украине, в Молдавии и в странах Прибалтики и подчеркивает, что это совпало с появлением в этих районах биологических лабораторий Пентагона.

«Ранее испытания болезнетворных бактерий проходили преимущественно в странах Латинской Америки (данные с 1949 по 1969 год в США рассекречены – 239 испытаний бактериологического оружия). Теперь Пентагон проецирует свои биотехнологии севернее», — пишет журналист, отмечая, что сам вирус АЧС не был характерен для северных широт.

Ранее в Минсельхозе России заподозрили, что Белоруссия скрывает вспышки АЧС на своей территории.