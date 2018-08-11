Военные уничтожили приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Российские военные уничтожили один беспилотник террористов, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии, передает РИА «Новости»..

Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Одиннадцатого августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям», — сказал он.

Реклама

Как сообщил Цыганков, воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет.

Накануне российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.