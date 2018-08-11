МИД Казахстана: речь о размещении военных баз США на Каспии не идет

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не планируется размещать американские военные базы, передает РИА «Новости».

«Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — сказал Абдрахманов.

Реклама

Он также отметил, что соглашение об обеспечении транзита, подписанное с США в 2010 году предусматривает условия, аналогичные положениям из российско-американского соглашения. По его словам, Казахстан лишь дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию.