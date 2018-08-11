Посольство России: глава минобороны Британии «бряцает оружием»

В посольстве России в Лондоне считают, что риторика министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит «воинственный» характер. Заявление представителя посольства передает РИА «Новости».

Рассказывая о выступлении Уильямсона в «Атлантическом совете», который прошел на этой неделе, представитель посольства напомнил, что глава британского минобороны обвинял Россию в агрессивных действиях, включая «кибератаки, политические диверсии и тайные операции». В посольстве посчитали, что очередной «выпад» британского чиновника является частью «антироссийской линии правительства».

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Представитель посольства отметил, что риторика Уильямсона объясняет причины «форсированного увеличения расходов стран НАТО».

«Столь безответственное «бряцание» оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения», — заключили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Британии выделят на оборону дополнительный $1 млрд в текущем году.