ВС России уничтожили два направлявшихся к базе Хмеймим беспилотника

Российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

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«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два беспилотных летательных аппарата, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — сказал он.

Цыганков уточнил, что штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба нет.

Накануне на авиабазе Хмеймим также сбили дрон боевиков.