У российских границ провели разведку 27 летательных аппаратов

Разведывательную деятельность у границ России за неделю вели 27 летательных аппаратов. Такие данные опубликованы в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Минобороны России.

По данным издания, российские военные 14 раз поднимали истребители, чтобы не допустить несанкционированного нарушения воздушных границ России.

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Как отмечается, нарушений российских границ допущено не было.

Ранее сообщалось, что 25 летательных аппаратов провели разведку у границ России.

Как отмечалось, дежурные силы ПВО выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение.