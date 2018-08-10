В Средиземном море российский фрегат выследил американскую подлодку
В Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.
По данным издания, инцидент произошел в апреле текущего года.
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Как отмечается, основные параметры американской подлодки будут присоединены к акустическому портрету субмарины.
В марте сообщалось, что российская противолодочная авиация обнаружила и классифицировала подлодки НАТО, которые отрабатывали нанесение массированного ракетного удара.