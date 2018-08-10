NYT: итоговый документ саммита НАТО был согласован до его начала

Итоговый документ саммита НАТО, который проходил в Брюсселе с 11-12 июня, был согласован до начала встречи. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, документ был согласован до саммита НАТО по просьбе советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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Как отмечается, Болтон попросил заранее согласовать документ, чтобы подстраховаться на случай, если президент США Дональд Трамп захочет внести в коммюник изменения в ходе встречи.

По словам источников, Болтон не хотел, чтобы поведение Трампа на саммите НАТО повлияло на подписание документа.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел «одного или двух диктаторов» среди членов НАТО.