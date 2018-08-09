В МИДе рассказали о размещении Су-35С на Курилах

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что размещение истребителей Су-35С на острове Итуруп неподалеку от Японии не направлено на дестабилизацию ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что оборонная политика России не является агрессивной, а также не преследует цели дестабилизировать отношения с Японией.

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«Все, что происходит на территории России, делается открыто, об этом информируются наши коллеги, мы отвечаем на их вопросы», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Отмечалось, что в аэропорту Ясный начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.