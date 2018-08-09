Число выпущенных из сектора Газа по территории Израиля ракет достигло 150

Военно-воздушные силы Израиля провели атаку на более чем 100 военных объектов Палестины. Об этом говорится на официальной странице Армии обороны страны в твиттере.

Как отмечается, речь идет об атаке на объекты, которые находятся в секторе Газа. Она была проведена в ответ на ракеты, выпущенные по территории Израиля в течение вечера и ночи 8-9 августа.

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Согласно имеющейся информации, количество снарядов, выпущенных с территории сектора Газа по израильской территории, составляет 150. При этом системе ПВО «Железный купол» удалось перехватить 25 ракет.

Ранее сообщалось, что около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля. Ракеты были выпущены примерно за пять часов.