ВВС Израиля атаковали более 100 объектов боевиков в ответ на обстрелы из сектора Газа

Израильская авиация атаковала свыше 100 «стратегических военных целей» в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В армии добавили, что уничтожили штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.

Реклама

«Удар был нанесен в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории в течение вечера и ночи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля.

В израильской армии добавили, что большая часть ракет упала на пустыре.