Axios: Мэттис поддержал инициативу Трампа о создании космических войск

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал решение американского президента Дональда Трампа о создании космических войск, сообщает издание Axios.

Как ожидается, план Пентагона по созданию космических вооруженных сил будет направлен в конгресс США уже на этой неделе. По словам Мэттиса, Пентагон находится в «полном соответствии» с Трампом по вопросу создания нового рода войск. Согласно информации Пентагона, Мэттис работает вместе с вице-президентом США Майком Пенсом, а также другими комитетами конгресса.

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Программа Пентагона — это шаг к созданию определенного космического боевого командования, которое будет находиться под стратегическим командованием США, добавляет Axios. Издание напоминает, что в настоящее время только у ВВС США есть собственное космическое командование. Тем не менее, американский лидер предложил создать отдельную ветвь в вооруженных силах, которая была бы направлена на защиту космического пространства.

По данным телеканала CNN, вице-президент США Майк Пенс выступит с речью о новых космических силах Соединенных Штатов в Пентагоне 9 августа. По данным другого американского телеканала Fox, во время этого выступления Пенс обоснует необходимость создания космических войск и последующие шаги для создания новой структуры.