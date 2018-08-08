Эксперт заявил о возможности обвинений России после запуска ракеты НАТО над Эстонией

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik предположил, что в ошибке пилота из Испании, запустившего боевую ракету над Эстонией, могут обвинить Россию.

Бышок полагает, что скандала после инцидента не произошло, так как «Россия назначена историческим врагом», в то время как НАТО, по его мнению, представляется эстонцам сдерживающей силой. Он также отметил, что союзникам такие вещи прощаются, в то время как аналогичную ошибку России расценили бы как признак агрессии.

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«Скандал может быть связан только с тем, что, мол, человек совершил ошибку, но совершил он ее потому, что нервы, потому что вокруг русские, которые «нападают» — вот не выдержал и случайно нажал на эту кнопочку», — сказал Бышок.

Эксперт заявил, что такие рассуждения позволяют выстроить «очень хорошую схему, по которой все равно «виновата Россия».

Ранее сообщалось, что испанский истребитель запустил в небе над Эстонией боевую ракету.