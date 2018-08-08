Эксперт прокомментировал создание в России «вечного» реактора для АПЛ

Директор Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета Олег Долматов рассказал RT о значении разработки в России «вечного» двигателя для АПЛ.

По словам эксперта, в процессе работы используемое на подлодках урановое топливо выгорает, поэтому реакторы приходится «обновлять». На время замены топлива АПЛ выходит из строя, кроме того, есть риск радиационного воздействия на обслуживающий персонал.

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«Разработка ОКБМ им. Африкантова — крайне важная и актуальная для страны, ее можно назвать огромным прорывом в деле реакторостроения. Полагаю, в дальнейшем область ее применения будет расширяться», — подчеркнул Долматов.

Ранее сообщалось, что в России создали и испытали активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подлодки.