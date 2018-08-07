Министр обороны Турции поговорил по телефону с главой Пентагона
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, передает Anadolu.
Сообщается, что стороны в ходе состоявшейся беседы обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних связей в сфере обороны.
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В частности, они обсудили происходящее в Сирии и борьбу с терроризмом.
Ранее сообщалось, что Турция и США достигли предварительной договоренности по санкциям.