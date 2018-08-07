Испанский истребитель произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией

Самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Эстонии.

По данным ВВС Эстонии, инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.

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Как отмечается, ракета обладает режимом самоуничтожения, однако, военные не исключают попадания снаряда в землю к северу от города Тарту.

В настоящее время эстонские военные проводят операцию по поиску обломков ракеты.

Ранее сообщалось, что в Эстонию прибыли 12 американских истребителей F-16 для участия в международных учениях.