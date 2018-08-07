Генерал США оценил новое оружие России

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты надежно защищены от нового российского оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сдерживание США не подвергается сомнению и остается вне конкуренции, несмотря на новое оружие России.

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Он также отметил, что США способны ответить на атаку со стороны любой страны.

Хайтен подчеркнул, что Россия не может найти американские подлодки или убрать более 400 ракетных пусковых площадок в США, несмотря на новейшее российское оружие.

Ранее сообщалось, что СМИ сравнили ядерное оружие России и США.

Как отмечалось, ядерное оружие России в несколько раз мощнее американского.