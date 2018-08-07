В ДНР обвинили ВСУ в обстреле медицинского автомобиля

Руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные обстреляли медицинский автомобиль ополченцев. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

По его словам, украинские военные выстрелили противотанковой управляемой ракетой в «скорую помощь», которая ехала на вызов в село Набережное.

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Он также добавил, что в результате происшествия погибли три человека.

Безсонов подчеркнул, что машина была оборудована всеми необходимыми знаками отличия, которые обозначали ее как санитарный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в организации «сафари» на людей.