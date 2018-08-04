НАТО откроет первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

Премьер-министр Черногории Эди Рама в своем фейсбуке сообщил о принятом руководством НАТО решении о строительстве первой авиабазы альянса на западных Балканах в центральной Албании, в городе Кучова, который носил имя «Сталин» с 1950 по 1990 год.

«Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на западных Балканах в Албании. На средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова вложит свыше €50 миллионов», — написал Рама.

Он также рассказал, что в качестве места строительства был выбран старый военный аэродром. Начало строительства ожидается в течение года. Авиабаза будет ответственна за снабжение НАТО, логистическую поддержку, поддержку авиаподразделений полиции, подготовку личного состава и учений альянса, а также будет служить базой для национальных ВВС.