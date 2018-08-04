Экс-министр обороны Украины рассказал о «плачевном» состоянии армии

Бывший глава минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что в украинской армии отсутствует квалифицированный командующий состав. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, в настоящее время армия Украины находится в «плачевном» состоянии.

Он также добавил, что обеспечение войск «настолько плачевное», что военные вынуждены покупать запчасти к автомобилям за свой счет.

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Гриценко подчеркнул, что из-за отсутствия обученного командного состава многие военные подают рапорты об увольнении.

Ранее Гриценко рассказал, почему Украина не вошла в НАТО.

По его словам, Украине необходимо «сдать экзамены» для вступления в НАТО.