В Эквадоре рассказали о центре сотрудничества с США в сфере безопасности

Министр обороны Эквадора Освальдо Харрин анонсировал открытие центра по сотрудничеству с США в области безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, центр будет создан для обмена информацией.

Он также добавил, что в представительстве будут работать профильные специалисты из США.

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Харрин подчеркнул, что данный центр не является военной базой, так как открытие иностранных военных объектов на территории Эквадора запрещено конституцией страны.

Ранее сообщалось, что в минобороны Эквадора не исключили возможности приобретения российского оружия.