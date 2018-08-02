Сирия сбила израильские беспилотники-разведчики к западу от Дамаска

Сирийские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника-разведчика Израиля к востоку от Дамаска, заявил сирийский военно-полевой командир, передает РИА «Новости».

«ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска», — сказал он.

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Сирийское национальное новостное агентство SANA ранее сообщило о сбитых вражеских целях к западу от Дамаска, однако не уточнило, что именно это были за цели.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку.

По мнению СМИ, Россия играет серьезную роль в предотвращении конфликта между Израилем и Сирией.