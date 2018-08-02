Последний оплот ИГ ликвидирован на юго-западе Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что на юго-западе Сирии был ликвидирован «последний оплот» террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.ру».

Генерал-полковник подчеркнул, что в ходе военной операции на юго-западе государства под контроль сирийских властей перешло уже 146 населенных пунктов, причем 50 из них были переданы Дамаску мирным путем в результате переговоров. Также, по его словам, более 160 членов ИГ сдались в плен.

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«Отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями четвертой танковой дивизии ликвидирован последний оплот «Исламского государства» на юго-западе провинции Эль-Кунейтра», — сказал Рудской.

Ранее стало известно, что сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГ в провинции Дераа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.