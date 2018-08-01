В Минобороны рассказали о ресурсе танка «Армата»

Заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков заявил в интервью газете «Красная звезда», что ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у существующих аналогов.

«Платформы «Армата», «Курганец», «Бумеранг» показывают, что у них в сравнении с существующими изделиями-аналогами будут на 20 процентов увеличены ресурс и надежность», — сказал Булгаков.

Реклама

Также он отметил, что за последние пять лет в российской армии были введены в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Булгаков также заявил, что по данным видам вооружения Россия в 2017 году возглавила мировой рейтинг, составленный независимыми экспертами. При этом генерал не уточнил, кто являлся составителем данного рейтинга.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов объяснил, что российская армия не стремится закупать танки «Армата» из-за их дороговизны.