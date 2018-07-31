Россия готова помочь сирийской оппозиции в Идлибе

Глава делегации России на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова оказать помощь сирийской оппозиции в Идлибе в ликвидации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова оказать оппозиции помощь в уничтожении боевиков.

Реклама

Он также добавил, что Москва сообщила об этом представителям сирийской оппозиции.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что армия САР завершила операцию по освобождению провинции Дераа от террористов.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.