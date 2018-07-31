Глава КСИР: Роухани никогда не станет встречаться с Трампом

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что президент Ирана Хасан Роухани никогда не станет встречаться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство FARS.

«Мистер Трамп! Иран это не Северная Корея, и не станет принимать ваше предложение о встрече», — сказал Джаафари.

В понедельник Трамп заявил, что готов встретиться с властями Ирана при их желании. Заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что руководство Ирана готово к переговорам при условии, что США вернутся в ядерную сделку.