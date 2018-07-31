Шойгу и министр обороны Японии договорились продолжить взаимодействие по КНДР

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что договорился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии по ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы провели откровенный обмен мнениями по оборонной политике Японии и России», — сказал Онодэра.

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По его словам, на встрече также обсуждалась ситуация вокруг Северной Кореи.

Он также добавил, что Россия и Япония договорились впредь взаимодействовать для соблюдения резолюций Совбеза ООН по КНДР.

Ранее сообщалось, что в Японии решили свернуть комплексы ПВО из-за снижения угрозы со стороны КНДР.

Как отмечалось, в японском минобороны решили свернуть американские противоракетные комплексы Patriot PAC-3, размещенные на юго-западе страны.