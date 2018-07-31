Против администрации Трампа подали иск из-за чертежей по созданию оружия

В США генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд обратилась с иском против администрации президента страны Дональда Трампа из-за того, власти позволили разместить в интернете инструкцию по сборке пистолета на 3D-принтере. Об этом сообщается на сайте генпрокурора.

Как отмечается, исковое заявление также направлено против фонда «Вторая поправка» и компании Defense Distributed. Его также поддержали некоторые генпрокуроры из других штатов.

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«Это просто безумие — давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа», — говорится в документе.

В иске генпрокурор требует, чтобы распространение инструкции по сборке пистолета в сети было прекращено.

Ранее водитель американского президента Ноэль Синтрон обратился в суд из- за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу.