Россия намерена предлагать на экспорт корабли с «Калибрами»

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва планирует предлагать многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», на экспорт в страны Тихоокеанского региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у данных кораблей «хороший экспортный потенциал».

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Он также добавил, что в настоящее время многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли с ракетами «Калибр» идут на вооружение российского флота.

Борисов подчеркнул, что корветы «получились очень удачными».

В мае президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.