Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что торжественная церемония приема судна в состав ВМФ и подъема Андреевского флага состоялась в Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь».

Согласно имеющейся информации, до прибытия в Финский залив корабль участвовал в межфлотском переходе из Североморска.

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«Несите этот флаг с достоинством и честью», — заявил замглавы ВМФ России Виктор Бурсук в ходе церемонии.

Ранее сообщалось, что новые российские тральщики будут оснащены отечественными противоминными дронами. Отмечается, что испытания противоминного комплекса «Диамант» уже завершены, первый комплект вошел в состав тральщика «Александр Обухов» в Балтийском флоте.