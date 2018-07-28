Кабмин выделил 1,32 млрд руб на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М

Кабмин России принял решение выделить ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М, передает РИА «Новости».

«Предоставить публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 1320000 тысяч рублей в виде взноса России в уставный капитал корпорации в целях последующего предоставления корпорацией взноса в уставный капитал дочернего публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на осуществление обществом капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года. На его осуществление были направлены бюджетные средства в размере 5,995 миллиарда рублей. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства — 1,47 миллиарда рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год.