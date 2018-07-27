Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков солдат США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу на родину останков погибших в Корейской войне американских солдат. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, уже скоро останки американских солдат прибудут на территорию Соединенных Штатов.

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«После стольких лет это будет большое событие для большого количества семей. Спасибо Ким Чен Ыну», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что власти КНДР передали США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов.