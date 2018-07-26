СМИ Израиля рассказали о реакции России на сбитый в Сирии Су-22

Российские власти выразили протест Израилю после того, как военные Израиля сбили истребитель Су-22, принадлежавший сирийской армии. Об этом пишет газета Maariv со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что самолет «Сухой», принадлежащий армии Сирии, был сбит днем 24 июля в районе Голанских высот. В Израиле заявили, что сирийское воздушное судно на 2 км проникло на его территорию. Позднее источник в командовании сирийской армии уточнил, что военные Израиля сбили истребитель Су-22.

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По данным газеты Maariv, представители израильских властей предоставили России доказательства, что сирийский самолет нарушил границы Израиля.

Официальной реакции России на инцидент со сбитым в Сирии истребителем в данный момент не последовало.