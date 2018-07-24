В Минобороны заявили об отсутствии оснований для дальнейших операций США в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так в российском военном ведомстве прокомментировали слова командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, который заявил, что невозможно взаимодействовать с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».

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«Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно. При этом никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что такими заявлениями Вотел не только дискредитировал официальную позицию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов, «но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии».

Ранее Вотел заявил, что Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов.