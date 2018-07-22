Израиль эвакуировал из Сирии 800 членов «Белых касок»

Пресс-секретарь израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон написал в своем твиттере, что Израиль эвакуировал членов гражданской организации «Белые каски».

«Они были эвакуированы из зоны боевых действий в южной Сирии в соседнюю страну», — написал Нахшон.

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Он добавил, что гуманитарная операция была проведена по запросу США, Канады и европейских стран.

В агентстве Reuters добавили, что было эвакуировано 800 человек, включая семьи участников «Белых касок».

Ранее сообщалось, что Израиль по просьбе США эвакуировал из Сирии членов местной НКО.