СМИ: Аргентина дала согласие на строительство в стране баз США

Правительство Аргентины одобрило создание в стране нескольких военных баз США. Об этом сообщает Aristegui Noticias со ссылкой на источники.

По данным издания, создание в Аргентине военных баз США одобрил президент страны Маурисио Макри.

Как отмечается, в Аргентине могут появиться как минимум три военные базе США.

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При этом глава минобороны Аргентины Патрисия Буллрич также поддержала строительство баз США.

Ранее СМИ сообщили, что американская администрация планирует открыть новые военные базы в Ираке и в Кувейте на фоне призывов о сокращении своего военного присутствия в регионе.