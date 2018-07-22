Генерал США рассказал о сокращении КНДР количества полевых учений

Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс заявил, что Северная Корея сократила количество полевых военных учений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, сокращение количества учений связанно с нехваткой топлива для военной техники.

Реклама

Он также добавил, что договоренности между США и КНДР тоже повлияли на сокращение военных учений Северной Кореи.

Брукс подчеркнул, что Северная Корея не проводит ракетных или ядерных испытаний.

Ранее Брукс заявил, что КНДР продолжает заниматься производством ядерных материалов.

По его словам, Северной Корее необходимо прекратить подобное производство в рамках денуклеаризации Корейского полуострова.