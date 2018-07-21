Украина и США завершили учения Sea Breeze-2018

Министерство обороны Украины на своем сайте сообщило о завершении совместных с США военных учений Sea Breeze-2018.

«В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украине. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности. Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами становиться все крепче», — сказал в ходе церемонии закрытия учений командующий военно-морских сил страны Игорь Воронченко.

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Сообщается, что корабельные экипажи прошли более 2500 миль за время проведения учений, пилоты совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, а морские пехотинцы совершили более 400 прыжков с парашютом.

Ранее сообщалось, что США стали основными покупателями стрелкового оружия с Украины.