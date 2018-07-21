США стали основными покупателями стрелкового оружия с Украины

Госслужба экспортного контроля Украины опубликовала отчет, в котором сообщила о том, что в за истекший 2017 год основным покупателем украинского оружия стали США.

В соответствии с опубликованными данными, в 2017 году украинское оружие для своих целей закупали шесть государств. Американская сторона приобрела у Украины 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов.

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Также украинское стрелковое оружие активно импортировал Узбекистан, власти которого приобрели для своих целей две тысячи автоматов.

Первое место по закупкам тяжелой техники занял Таиланд, которому украинская сторона поставила 16 танков оплот на базе Т-80.