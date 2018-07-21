ПВО России сбили беспилотник боевиков в районе авиабазы Хмеймим

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что российскими средствами ПВО в районе авиабазы Хмеймим в Сирии был сбит беспилотник, запущенный боевиками террористических группировок на подконтрольной территории в Латакии, передает РИА «Новости».

«С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим. В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — сказал Цыганков.

Он рассказал, что воздушная цель была ликвидирована штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы.