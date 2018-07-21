Путин обсудил с Макроном мир на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, лидеры России и Франции обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем. Наиболее подробно два президента остановились на ближневосточных проблемах.

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«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор Путина и Макрона состоялся в продолжение прошедших 15 июля в Москве переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия и Франция совместно доставили в Сирию более 40 тонн гуманитарной помощи.