СМИ сравнили ядерное оружие России и США

Бывшие сотрудники ЦРУ и сил специальных операций США пришли к выводу, что ядерное оружие России в несколько раз мощнее американского. Их выводы опубликованы на портале SofRep.

Бывшие сотрудники оборонных ведомств сравнили мощность разных ядерных бомб, включая «Малыша» и «Толстяка», которые США сбросили на Японию во время Второй мировой войны. По их информации, бомбы, сброшенные на Японию, обладали мощностью 15 и 21 килотонн. По этому показателю более чем в четыре раза их превосходит американская боеголовка «Трайдент» (100 килотонн). При этом самая разрушительная бомба КНДР обладает мощностью 250 килотонн, а мощность американской боеголовки «Минитмен» оценивается в 475 килотонн.

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Авторы портала отметили, что новейшее ядерное оружие России значительно превосходит аналоги из других стран. К примеру, мощность «Сармата» равняется 50 тыс. килотонн, а мощность торпеды с подлодки «Статус-6» оценивается в сто тыс. килотонн. Специалисты подчеркнули, что эти показатели говорят о том, что российское оружие в несколько раз превосходит американское по разрушительной силе.

Ранее сообщалось, что в России задумались о создании сверхмощной ядерной торпеды.