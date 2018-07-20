Армия Израиля сообщила о перехвате ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли запуск трех ракет с территории сектора Газа, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

«Зафиксированы три пуска по Израилю из сектора Газа. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила два из них», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее в регионах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Вечером 20 июля израильская армия сообщила о проведении масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что атака была предпринята в ответ на «жестокий обстрел» израильских солдат. Войска израильской армии были приведены в боевую готовность.