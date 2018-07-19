Трамп рассказал о возможности Третьей мировой войны из-за Черногории

Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, что Третья мировая война начнется из-за Черногории. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, война может начаться из-за принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников альянса заставит остальные государства присоединиться к военным действиям.

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Как отмечается, ведущий задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?».

Трамп ответил, что тоже задает себе этот вопрос.

«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — заявил Трамп.

Он добавил, что в связи с этим несправедливо, что страны НАТО в настоящее время не вносят необходимые средства в бюджет альянса для покрытия расходов на оборону.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО.