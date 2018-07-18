Посол России прокомментировал доклад ОЗХО по Сирии

Посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что предварительный доклад ОЗХО по предполагаемой химатаке в городе Дума не отражает того, что удар коалиции во главе с США по сирийской территории помешал экспертам прибыть на место вовремя. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, Россию не устраивает данный доклад, так как в нем не упоминаются причины, которые помешали прибыть экспертам ОЗХО на место инцидента в Думе.

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Он также добавил, что специалисты ОЗХО оперативно добрались до Дамаска.

Однако, Кинщак подчеркнул, что поездке экспертов в Думу помешал удар коалиции во главе с США по Сирии.

Ранее сообщалось, что в ОЗХО обнаружили применение хлора в сирийской Думе.