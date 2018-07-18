Посол: Сирия хочет купить у России самолеты МС-21

Власти Сирии ведут переговоры о закупке у России самолетов МС-21, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак, сообщает РИА «Новости».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сирия ведет переговоры о закупке самолетов МС-21», — заявил Кинщак.

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Посол также отметил, что Россия и США могли бы многое сделать вместе для восстановления Сирии.

«Пока западные страны, к сожалению, увязывают оказание любого содействия Сирии с так называемым «переходом», подразумевая под этим изменение режима в Дамаске», — отметил он.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

В мае этого года сообщалось, что второй самолет МС-21 начал летные испытания.