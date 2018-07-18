Минобороны сообщило о поставке первого за год полка С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщил о передаче Министерству обороны России сообщило на вооружение первого в текущем году полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

«Первый в текущем году полковой комплект С-400 «Триумф» мы передали Министерству обороны Российской Федерации досрочно», — сообщил генеральный директор концерна Яна Новикова.

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Отмечается, что во время передачи, техника была выведена на полигон, где специалисты выполнили облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, приемо-сдаточный испытания прошли успешно.

Ранее сообщалось, что Россия завершила испытания дальнобойной ракеты для С-400.