На границе Израиля и Сирии сработала воздушная тревога

Тревожная сирена сработала в населенных пунктах Израиля, которые находятся на границе с Сирией. Об этом сообщает твиттер Israel Breaking.

«Тревога прозвучала в районе Голанских высот», — говорится в сообщении.

В другом твите отмечается, что сирена сработала из-за близости к границе боевых действий против сирийских группировок.

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В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

В понедельник, 16 июля, поступала информация о том, что Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии. В результате атаки был нанесен материальный ущерб.