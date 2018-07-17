В Южной Корее военный вертолет упал с высоты в десять метров

На южнокорейской военно-морской базе упал транспортный вертолет MUH-1 Marineon. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно имеющейся информации, крушение вертолета-амфибии произошло около города Пхохан во время совершения тренировочного полета. Вертолет упал на взлетно-посадочную полосу с высоты 10 м.

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Как отмечается, в результате произошедшего погибли пять человек, еще один был госпитализирован.

Ранее в результате крушения вертолета Ми-8 МТВ сил воздушной обороны Киргизии пострадали четыре человека.